مكاسب عديدة للاعبي الشارقة للشطرنج في معسكر التشيك

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مشاركته في مهرجان بردوبيتسا الدولي للشطرنج، الذي أقيم في دولة التشيك خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الموهوبين ورفع معدلات تصانيفهم الدولية وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وحقق اللاعبون المشاركون العديد من المكاسب الفنية والاحتكاك مع لاعبين من مختلف المدارس الشطرنجية.

وترأس الوفد نائب رئيس النادي عمران النعيمي، وضم رئيس الجهاز الفني عمر نعمان آل علي، والمدرب فيوريل لورداتشيسكو، و اللاعبين: عبدالرحمن الطاهر، وزايد الطاهر، وسعود الزرعوني، وسالم بوعيون، وسيف الزرعوني، ويحيى الكاف، وصقر عيسى، وحمد شعيب، وسلطان الزرعوني، وسعود بدر الزرعوني وخليفة الحمادي وسلطان أحمد المهيري وأحمد علي بامطرف وعبدالرحمن الحمادي.

وشارك اللاعبون من خلال معسكرهم في عدة بطولات دولية يزيد عدد المشاركين فيها على 1500 لاعب ولاعبة وجاءت أفضل النتائج عبر اللاعب عبدالرحمن محمد الطاهر، الذي حقق زيادة في التصنيف 100 نقطة متجاوزاً حاجز 2200 نقطة في تصنيفه الدولي، كما حقق اللاعب زايد الطاهر زيادة في تصنيفه الدولي 99 نقطة، وتجاوز بطل العرب سعود جابر الزرعوني حاجز 1900 نقطة في تصنيفه الدولي بعد تحقيقه زيادة 39 نقطة، وفي أولى مشاركاته الخارجية الدولية حقق الناشئ أحمد بامطرف نتيجة ممتازة بزيادة في التصنيف الدولي 69 نقطة.

ويشارك لاعبو الشارقة بعد عودتهم من المعسكر الصيفي في بطولات الإمارات للفئات السنية، وبطولات الفرق التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، وفي البطولات العربية والآسيوية.

وتقدم عمران عبدالله رئيس الوفد بالشكر والتقدير للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس النادي لدعمه مشاركة النادي ولاعبيه في المعسكرات الصيفية سعياً وراء تطوير المستوى الفني للاعبين وتحقيق النتائج والإنجازات التي ترضي الطموحات.

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