10 ميداليات لأبطال الإمارات في ختام البطولة الدولية للدراجات المائية ببولندا

المصدر: وام

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اختتم أبطال الإمارات مشاركتهم في الجولة الأولى للبطولة الدولية للدراجات المائية فئة "جي إس بي" في بولندا، بإحراز 5 ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين و3 فضيات، ليرتفع رصيد الإمارات في المجموع العام إلى 10 ميداليات، بعد إحراز 5 ميداليات في فئة البراعم ضمن اليوم الأول للبطولة.

وشهدت البطولة التي تم تنظيمها خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري، إقامة منافسات 20 فئة على مدار 4 أيام بمشاركة 153 دراجاً من 30 دولة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية الجولة المقبلة في شهر أكتوبر، وتقام الجولة النهائية بتايلاند ديسمبر 2024.

وأحرز عبد الله الحمادي من فريق شرطة دبي ذهبية فئة "برو رون أباوت ستوك"، وسلمان العوضي من فريق شرطة دبي أيضًا فضية فئة "نوفيس رون أباوت ستوك"، وخالد المازمي من فريق الشارقة ذهبية فئة" اكسبرت رون أباوت"، وسلطان الحمادي من فريق الشارقة فضية فئة" اكسبرت أوبن"، وعلي آل علي من فريق "بي آند أو مارينز" فضية فئة "جونيور سكي لايت".

وأثنى جمال الجناحي عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على المشاركة المميزة لأبطال الإمارات، لاسيما أن الحصاد كان مشرفًا بحصد 10 ميداليات، مشيدًا بفرق شرطة دبي والشارقة وبي أند أو مارينز، لمساهمتهم في تحقيق الإنجاز ورفع علم الإمارات في كل السباقات التي شاركوا فيها.

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