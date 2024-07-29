فريق الإمارات يواصل السيطرة على طواف التشيك

المصدر: التشيك - البيان

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قدّم مارك هيرشي وفريق الإمارات أداءً مميزاً للحفاظ على القميص الأصفر، خلال المرحلة الثالثة من طواف التشيك، الذي امتد من مورافسكا تريبوفي إلى دولوه سترايني (134.5 كم).

وفاز توماس جلوج (فريق فيسما لاب) بالمرحلة بهجوم فردي قبل 10 كيلومترات من خط النهاية على القمة. وساهمت الجهود الجماعية من فيغارد ستاك لانغن ودييغو أوليسي في الحفاظ على الفارق تحت السيطرة على الطريق الصاعد، بينما قدم مارك هيرشي أداءً مميزاً في الكيلومتر الأخير ليحقق المركز الثاني، وجاء دييغو أوليسي في المركز الثالث.

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