الفجيرة البحري ثالث العالم ببطولة «فورمولا المستقبل»

المصدر: لاتفيا - البيان

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أهدى الصاعد أحمد راشد علي الكعبي (ابن السبع سنوات) الإمارات، وفريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الميدالية البرونزية، في منافسات فئة الدولفين، ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا المستقبل» للناشئين، التي اختتمت، أمس، في منطقة باجيا اللاتفية. وسطر الكعبي اسمه بأحرف من نور، إذ أصبح أصغر متسابق من الإمارات في هذه المرحلة من العمر يحقق إنجازاً كبيراً بحجم برونزية العالم للزوارق «فورمولا المستقبل» (فئة الدولفين)، ليرسم ملامح موهبة رياضية جديدة، ويترجم جهود المسؤولين، وخطط أكاديمية تدريب الناشئين في نادي الفجيرة إلى واقع ملموس وإنجازات باهرة.

وخطف ممثل الإمارات فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية (الفريق العربي والشرق أوسطي الوحيد في البطولة العالمية) الأضواء في الحدث الكبير، وسط مشاركة 86 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون منتخبات وفرقاً من 12 دولة، وكان قريباً من مضاعفة إنجازه، بعدما تألق زميل الكعبي المتسابق محمد فيصل ميرزا، الذي فاز بالمركز الرابع في الفئة الرابعة، فيما كانت باقي نتائج الفريق رائعة وجيدة بالمنافسة حتى المراحل الحاسمة.

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