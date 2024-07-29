محمدوف يحافظ على لقب «وزن الخفيف» في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ البطل الروسي عمرو محمدوف على لقب «وزن الخفيف» في النسخة الدولية 51 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الكازاخستاني علي كبدولا عن طريق الإخضاع في الجولة الثانية، ليتابع مسيرة انتصاراته الكاملة بسجل نظيف من الهزائم.

وشهدت المنافسات 15 نزالاً قوياً، أول من أمس، بصالة «ادنيك مارينا» في العاصمة أبوظبي، والتي نظمتها «بالمز الرياضية»، بحضور كبير من نجوم وجمهور اللعبة.

حضر المنافسات سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

كما حضر المنافسات وتوج الأبطال عبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وشهد الفعاليات كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والخبير العالمي هينزو جريسي، وعدد من أبطال اللعبة في العالم ومنظمة يو اف سي في مقدمتهم العالمي الروسي إسلام ماخاشيف.

وشهدت نتائج بقية النزالات فوز البيروفي فنستي فارغاس، على الإيطالي ولتر كولوياندرو، بإجماع الحكام، في وزن الريشة، والهولندي رينييه دي ريدر على التركي محمد مراد خسايف بالضربة القاضية في وزن خفيف الثقيل.

وحافظ الأوزباكستاني بوياناز أروف على سجله خالياً من الهزائم بفوزه على الجورجي جورجي اكناتاشفيلي، في وزن المتوسط.

وأسفر نزال السيدات عن فوز البرازيلية كارول كورو على مارينا نيكا من مولدوفا بالضربة القاضية في وزن القشة.

سعادة

وأعرب البطل عمرو محمدوف عن سعادته بإحراز لقب النسخة الدولية، لا سيما أنه نجح في الوفاء بوعده قبل النزال بأن يحافظ على سجله النظيف من الهزائم والاحتفاظ بلقب وزن الخفيف، وسط منافسة قوية وأجواء مثيرة مع البطل علي كبدولا، مشيداً في الوقت نفسه بما تقدمه العاصمة أبوظبي للفنون القتالية المختلطة وتطور بطولة محاربي الإمارات.

من جهته أثنى فؤاد درويش على النجاح الجديد الذي حققته النسخة الدولية من بطولة «محاربي» الإمارات استكمالاً لسنوات التميز التي تعزز مكانة البطولة ضمن أهم الفعاليات الرياضية الجاذبة لأبطال العالم.

وأضاف: «فخورون بهذا الزخم الكبير في إمارة أبوظبي عاصمة الفنون القتالية حول العالم، ونتطلع إلى نجاحات جديدة في الفعاليات المقبلة لترسيخ النمو الذي حققته البطولة، وأثرها الكبير في الارتقاء بالمستويات الفنية، وتواجد نخبة الأبطال في العالم». ولفت درويش إلى أن الحضور الجماهيري الكبير للحدث في كل النسخ يضعهم أمام مسؤولية كبيرة من حيث الحرص على جذب أفضل المقاتلين والمقاتلات في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز