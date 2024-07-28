منتخبنا يلتقي نظيره البحريني استعداداً لآسيوية اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض منتخب الإمارات لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الاثنين، مباراته الودية الثانية مع نظيره المنتخب البحريني لكرة اليد على أرض صالة الاتحاد الرياضية خلال معسكره الخارجي في مملكة البحرين، والذي يمتد لغاية 30 من الشهر الجاري، والمكون من الإداري فيصل داود صالح والمدرب خالد أحمد البلوشي ومساعده طارق إبراهيم البلوشي و19 لاعباً.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الودية التي أقيمت السبت الماضي بنتيجة 15/35 والتي لعبها للمرة الأولى عقب أكثر من (شهرين ونصف الشهر) خلال مشاركته في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 والتي احتضنتها الإمارات خلال شعر أبريل الماضي.

وتأتي المباراتان في إطار استعداد منتخبنا بمحطة إعداده قبل الأخيرة للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 ولغاية 13 سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز