الهاشمي: نحرص على توفير متطلبات النجاح ورهاننا بلا حدود على أبنائنا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر فجر اليوم عبر مطار دبي الدولي، بعثة منتخباتنا الوطنية للغولف بفئات (الشباب والناشئين والأشبال والفتيات)، والذين يمثلون المراحل السنية لقواعد اللعبة لإقامة معسكرها الخارجي في نادي رويال للغولف بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، والذي يمتد لغاية السابع عشر من شهر أغسطس المقبل، وبعدد (25) شخصاً.

ويأتي المعسكر في إطار الاستعدادات الجادة والمكملة لمحطات التدريب، التي أقيمت على أرض العديد من أندية الغولف في الدولة، ويرأس البعثة اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم خالد مبارك الشامسي مدير المنتخبات والإداري أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، إلى جانب 4 مدربين، وهم: فيصل سرغيني وسمير الولاني وحسين الولاني وكاميرون فان، و20 لاعباً من مختلف المراحل السنية للبنين والبنات.

الاستحقاقات

وتنتظر منتخباتنا العديد من الاستحقاقات والبطولات بمختلف مواقعها ومستوياتها، وستكون البداية بالمحلية، والتي تنطلق في شهر سبتمبر، وبطولة كأس الإمارات بنسخته الأولى خلال شهر أكتوبر بمدينة العين، والبطولة العربية خلال شهر نوفمبر في تونس، والبطولة العربية للسيدات والناشئين خلال شهر ديسمبر في سلطنة عمان، ويواصل لاعبونا بشكل عام والمنتخبات مشاركاتهم في بطولات الموسم المحلية، وكذلك المشاركة في البطولات الخارجية (الآسيوية والدولية).

تحضيرات هادفة

أكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن توجهات إدارة الاتحاد، ووفق استراتيجيتنا، تولي الاهتمام الكبير لمنتخبات اللعبة على مدار العام، بمختلف فئاتها العمرية للبنين والبنات، مع التركيز على المراحل السنية، ليكون البناء سليماً، ومن خلاله نسعى لتواصل حلقات التفوق الذي تشهده منتخباتنا على المستوى الخليجي والعربي، للوصول للأهداف المنشودة.

وقال الهاشمي إن الاتحاد قطع شوطاً بعيداً على صعيد المراحل السنية، لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين، معتمداً على البرنامج الوطني لإعداد الناشئين و(صقور المستقبل)، والذي بدأنا نجني ثماره من خلال منتخبات المراحل السنية للبنين والبنات، والتي حققت النتائج المنشودة، هذا إلى جانب رفد المنتخب الأول بعدد متميز من اللاعبين، الذين أظهروا براعة ومقدرة، وهم الأمل المنتظر للعبة بالدولة.

وأضاف الهاشمي أن المعسكر الخارجي يضم 20 لاعباً ولاعبة من جميع المراحل السنية، ومعظمه من صغار السن، وتم اختيارهم بعد خضوعهم لتصفيات عديدة بين العدد الكبير من اللاعبين الواعدين، والذين يتم إعدادهم بالتعاون مع أكاديميات الغولف في أندية الدولة، وسيتم إخضاعهم لمعسكر هادف ومدروس، تحت إشراف قيادة فنية من 4 مدربين، وسيتم صقلهم بصورة تتوافق مع تطلعاتنا المستقبلية لتحقيق الأهداف التي وضعناها في اتحاد اللعبة، بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وبمتابعة من إخواني أعضاء مجلس الإدارة.

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