ضرار بالهول يكشف برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد السلة

المصدر: البيان

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‏كشف مرشح نادي النصر لمنصب رئاسة اتحاد كرة السلة، ضرار بالهول الفلاسي، عن 9 محاور أساسية، في برنامجه الانتخابي، لاستعادة السلة الإماراتية لمكانتها الطبيعية، أبرزها الرياضة المدرسية ودوري الجامعات والجاليات والتعاون مع الأكاديميات بما يضمن زيادة انتشار اللعبة وصناعة جيلٍ جديد من المواهب.

‏جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وحضره كل من ضرار بالهول، مرشح نادي النصر لرئاسة اتحاد كرة السلة، وعبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وناجي الجابري، مدير الحملة الانتخابية لمرشح نادي النصر لرئاسة اتحاد كرة السلة، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وتخلله الكشف عن كامل تفاصيل البرنامج الانتخابي.

‏وسلط بالهول، في كلمته بالمؤتمر، الضوء على أهمية العمل يداً بيد مع جميع المعنيين في شؤون اللعبة، لإحداث تأثير كبير داخل مجتمع كرة السلة، بدايةً من الرياضة المدرسية، مروراً بالتعاون الإيجابي مع الأكاديميات، والأندية، ودوري الجاليات والجامعات، للبحث عن المواهب وزيادة عدد الممارسين للعبة في كافة المراحل السنية لصناعة جيلٍ جديد من المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة.

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