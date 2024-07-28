تواصل منافسات الهجن بميدان الذيد

المصدر: وام

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تواصلت “اليوم” على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتضمن السباق - الذي شهد حضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن - إقامة 24 شوطا لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد، و10 أشواط مفتوحة وشوطين بدون “علاج” لأهل الذيد، لمسافة 1500 متر.

وفاز بالشوط الأول ( بـدون عـلاج ) الشاهينية لـ راشد سعيد محمد الراشدي وبالشـــــــوط الثاني ( بـدون عـلاج ) المهندس لـ عبدالله محمد راشد الكتبي وبالشــــــــوط الثالث “الشاهينية” لـ راشد سعيد محمد الراشدي.

كما فاز بالشــــــــوط الرابع “رمز” لـ محمد راشد سويدان الكتبي وبالشــــــــوط الخامس “بيان” لـ عبدالله محمد راشد الكتبي، وبالشــــــــوط السادس “الفارس” لـ يعقوب حميد محمد الصريدي بزمن وقدره 2:9:31 ( أفضل توقيت ).

ونال الشــــــــوط السابع "الشاهينية" لـ يعقوب حميد محمد الصريدي والشــــــــوط الثامن “هملول” لـ علي خلفان علي الرفيسة الكتبي والشــــــــوط التاسع “الشاهينية” لـ سعيد سيف راشد سيف خصيف .

كما نال الشــــــوط العاشر "شاهين" لـ عبدالرحمن خليفة سيف السويدي والشــــــوط الحادي عشر “شواهين” لـ منصور عبدالله بن ضاعن الغفلي والشــــــوط الثاني عشر "الشبابي" لـ منصور عبدالله بن ضاعن الغفلي.

وفاز بالشــــــوط الثالث عشر “هزر” لـ منصور عبدالله بن ضاعن الغفلي وبالشـــــــوط الرابع عشر “مهدي” لـ منصور عبدالله بن ضاعن الغفلي وبالشــــــوط الخامس عشر “الاتحادية” لـ سالم يحيى سالم الجابري وبالشــــــوط السادس عشر “شاهين” لـ عبدالله سالم الخاصوني والشــــــوط السابع عشر “سلطانة” لـ سالم يحيى سالم الجابري وبالشـــــوط الثامن عشر “سلاب” لـ محمد خلفان حمد الحافري وبالشـــــوط التاسع عشر “الشاهينية” لـ سالم يحيى سالم الجابري وبالشـــــوط العشرين “الطياري” لـ راشد خلفان حمد الحافري.

أما أشــواط الصـعــوب فقد فاز بالشـــــوط الحادي والعشرين “الشاهينية” لـ سالم خلفان بنواس الكتبي وبالشـــــوط الثاني والعشرين “شاهين” لـ يعروف صغير مرخان الكتبي وبالشوط الثالث والعشرين “الشاهينية” لـ سعيد عبيد بن مياله الكتبي وبالشوط الرابع والعشرين “شاهين” لـ يعروف صغير مرخان الكتبي.

وأشار سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إلى أن منافسات سباق سن الفطامين بميدان الذيد ما زالت تشهد مشاركات قوية من هجن أبناء القبائل من داخل وخارج دولة الإمارات.

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