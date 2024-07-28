عبيد بن مبارك جاهز لتحدي فورمولا 4 بالنرويج

المصدر: تونسبيرغ - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى بطلنا عبيد بن مبارك قائد زورق (مبارك مارين 7)، تحضيراته الفنية للمشاركة في التحدي المرتقب لسباقات الزوارق السريعة -فورمولا 4، في مدينة تونسبيرغ النرويجية، خلال الفترة من 2-4 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال هذه الرياضة من عدة بلدان.

واختتم بطلنا عبيد بن مبارك مشاركة ناجحة في مهرجان (سميدجيباكين) للسباقات البحرية في السويد، حيث خاض منافسات الزوارق السريعة فورمولا4، التي شملت عدة جولات على مدار يومين، وقدم خلالها أداء جيداً، في أول مشاركة خارجية للفريق، والتي جاءت من أجل اكتساب الخبرات، والتعود على أجواء التنافس.

ومن المنتظر أن ينتقل زورق الفريق من السويد إلى النرويج، لمواصلة التحضيرات في تونسبيرغ، التي تترقب مهرجاناً رياضياً بحرياً كبيراً، يتمثل في سباقات متنوعة ومثيرة في رياضة الزوارق السريعة، حيث ستقام منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم فورمولا 2، إضافة إلى منافسات تشمل سباقات الزوارق السريعة -فورمولا4 وفئات أخرى.

ويأمل بطلنا عبيد بن مبارك الظهور بشكل رائع وجيد، وتحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات، بعد تألقه اللافت مؤخراً في منافسات بطولة الإمارات للزوارق السريعة -فورمولا 4، بعدما حقق المركز الثاني في سباق أبوظبي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، فيما عانق المركز الأول في سباق الشارقة، الذي أقيم منتصف شهر فبراير، ليؤكد موهبته الفذة وقدراته العالية، ما شجعه لخوض التحدي الأكبر في البطولتين الأوروبية والعالمية.

جاهزية

وقال بطلنا عبيد بن مبارك، إنه جاهز تماماً لخوض منافسات سباق النرويج في تونسبيرغ، مؤكداً أنه يتطلع إلى ظهور متميز في مشاركته الأوروبية الأولى في المنافسات البحرية، ويحمل طموحاً قوياً بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة خير تمثيل في المشاركة المرتقبة، مستحضراً نجاحات أبطال الإمارات، والتي رسمها سفراؤنا، وخلّدت نجاحات رائعة وكبيرة، خاصة في النرويج والمياه الإسكندنافية.

ووجّه عبيد بن مبارك الشكر الجزيل إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على الاهتمام والرعاية، مشيراً إلى أن إطلاق بطولة الإمارات -فورمولا 4، أسهم في إعداده وتأهيله ضمن كوكبة من المتسابقين، مشيداً برعاية مجموعة (مبارك مارين)، التي هيأت له التجهيزات، وساعدته في استكمال المتطلبات، بما فيه الزورق الجديد، الذي يحمل اللونين الأبيض والأخضر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز