«الإمارات للدراجات» يحقق فوزه الـ 60 في الموسم الحالي بطواف التشيك

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز مارك هيرشي دراج فريق الإمارات لقب "طواف التشيك"، ليحصل على القميص الأصفر محققا الفوز رقم 60 هذا الموسم لفريق الإمارات للدراجات.

واستغل الدراج السويسري الوقت المناسب على خط النهاية على قمة بوسيتفني ليستعيد الوقت الذي خسره بعد هجوم سابق من كيفن فيرمايرك (فريق دي اس ام- فيرمينيش) في النهاية، ليحقق فوزا مؤثرا، ويسجل الفوز السادس عشر في مسيرته.

وجاء دييغو أوليسي في المركز الثاني بفارق 11 ثانية ووصل سيرجيو هيجويتا (فريق بورا-هانسغروهي) خلفه بفارق 14 ثانية عن الفائز.

وقال هيرشي: السباق كان صعبا للغاية، حيث استغرق الأمر حتى 70 كيلومترا لينجح الانفصال، ثم واجهنا صعودا حادا قمنا بعبوره مرتين، ومع ذلك كنت في مستوى جيد، وتمكنت من تحقيق الفارق في الكيلومتر الأخير.

وأضاف: كانت الاستراتيجية تتمثل في سيطرة الفريق على السباق لدعمي وزميلي أوليسي، والانتظار على الصعود حتى النهاية لمراقبة الأداء، ولدينا مرحلة نهائية أطول وقد لا تكون ملائمة لي كما كانت أمس، ولكننا سنبذل جهدنا للدفاع عن القميص.

وجاءت نتائج المرحلة الثانية كالآتي:

1. مارك هيرشي (فريق الإمارات) 4:17:42

2. دييغو أوليسي (فريق الإمارات) +11”

3. سيرجيو هيجيتا (فريق الإمارات) +14”

- والتصنيف العام بعد المرحلة الثانية:

1. مارك هيرشي (فريق الإمارات) 7:47:57

2. دييغو أوليسي (فريق الإمارات) +15”

3. سيرجيو هيجيتا (فريق الإمارات) +20”

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز