7 ميداليات لمنتخب الشراع في مهرجان الرباط البحري

المصدر: الرباط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل منتخبنا الوطني مشاركاته الخارجية الناجحة ضمن برنامج إعداد عناصر المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الإقليمية والدولية والعالمية المقبلة.

حيث حصد أبطالنا وبطلاتنا 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ضمن فعاليات المهرجان الدولي البحري في دورته السادسة عشرة لنادي شاطئ الرباط الذي اختتم فعالياته أول من أمس.

وشهد المهرجان الدولي مشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة مثلوا منتخبات وفرق الأكاديميات من المغرب وتونس ومصر وفرنسا إلى جانب الإمارات، حيث شهد المهرجان عدداً من الفعاليات الرياضية إلى جانب رياضة الشراع الحديث لقوارب الكا 6 والكا 4 وأوبتمست، وضم الحدث رياضات عدة من بينها رياضة ترايثلون والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وفعاليات مصاحبة للأولمبياد الخاص.

ونجحت بطلاتنا في رسم صورة متفردة خلال المهرجان، إذ تمكن من حصد الذهب والفضة والبرونز عبر بطلة العرب ضحى البشر التي فازت بالمركز الأول لفئة الفتيات في منافسات القوارب (الكا 6) فيما حصدت بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي ميداليتين في منافسات قوارب (الكا 4) الأولى ذهبية الفتيات والثانية برونزية الترتيب العام، فيما نالت زميلتها اليازية الحمادي المركز الثاني وفضية الفتيات في قوارب (الكا 4).

تفوق

ونجح بطلنا المخضرم عادل خالد في بسط سيطرته على منافسات قوارب (الكا 6) ماسترز محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما نجح أيضاً في الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في قوارب (الكا 6)، وبرز في المنافسات بطلنا الصاعد محمد خالد العويس الذي نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات قوارب (الكا 4).

وأشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بنتائج مشاركات المنتخب الوطني للشراع الحديث في بطولتي المغرب (المضيق) التي اختتمت قبل أسبوع ومهرجان الرباط.

والتي تأتي ضمن خطط الاتحاد الرامية إلى اكتساب الخبرة بالاحتكاك مع مختلف المدارس والاستفادة من هذه التظاهرات في رفع استعدادات عناصرنا للفعاليات المقبلة ومن بينها البطولة العربية للفتيات والمرتقبة شهر نوفمبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة.

وثمن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والجهود الفاعلة والعمل الدؤوب والتعاون المثمر من قبل الأندية البحرية والأكاديميات المتخصصة، والتي تسعى لاستدامة البرامج وتوفير فرص للمتسابقين والمتسابقات لصقل قدراتهم في كبرى المحافل الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز