6 أسابيع تحضيراً لاستحقاقات منتخب الجوجيتسو القارية والعالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن دخول المنتخب الوطني للجوجيتسو بكافة فئاته لمعسكر تدريبي مكثف لمدة 6 أسابيع، استعداداً للمشاركة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.

والتي تتضمن بطولة غرب آسيا للجوجيتسو بالأردن في أغسطس المقبل، وبطولة العالم للجوجيتسو في اليونان في شهر أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

وانطلق المعسكر التدريبي في أماكن مختلفة في الدولة في كل من أبوظبي والعين والشارقة، بهدف الارتقاء بأداء لاعبي المنتخب وتعزيز جاهزيتهم قبل مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة لضمان مواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ ريادة الدولة على الساحة القارية والعالمية.

وتعكس إقامة المعسكر في أماكن مختلفة في الدولة جهود الاتحاد في توفير بيئة تدريب نموذجية تتيح للاعبين التكيف مع كافة الظروف ومختلف أنواع التحديات خلال المنافسات.

ويقام المعسكر تحت إشراف رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو؛ وياسر القبيسي، المشرف الفني في اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ والمدربين إدواردو بيلوميني وصامويل أراوجو ومحمد هيثم وفيصل الكتبي.

وقال رامون ليموس: «ندرك أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، وأقربها بطولة غرب آسيا للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في الأردن مطلع شهر أغسطس المقبل، تليها بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها اليونان في أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند بشهر نوفمبر 2024».

هدف

وأضاف: «نعمل على الارتقاء بإمكانات اللاعبين على المستويات الذهنية والبدنية والفنية من خلال برامج تدريبية متكاملة تستند إلى أفضل التقنيات التدريبية. ويتضمن ذلك تعزيز قدرات التركيز ورفع معدلات الجاهزية الذهنية والنفسية وتحسين اللياقة والقوة البدنية وتطوير المهارات الفنية عبر تدريبات متخصصة تسهم في الارتقاء بأداء اللاعبين وتضمن التفوق والوصول لمنصات التتويج في الاستحقاقات القادمة».

وتوجه ليموس بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذا المعسكر التدريبي، نظراً لما ينطوي عليه من فوائد متنوعة للاعبين على كافة الأصعدة. واختتم قائلاً:

«نجح منتخبنا الوطني في تحقيق مسيرة زاخرة بالإنجازات خلال الأعوام الأخيرة، ولم تختلف الوتيرة خلال الموسم الحالي إذ أكّد منتخبنا تفوّقه مجدداً من خلال المحافظة، للعام الرابع على التوالي، على لقب بطولة آسيا للجوجيتسو التي اختتمت في أبوظبي في شهر مايو الماضي، محققاً 18 ميدالية ملوّنة في فئة الكبار، كما تألق في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت في تايلاند بشهر يونيو الماضي بتحقيقه 15 ميدالية.

من جانبه، قال ياسر القبيسي:«يُظهر لاعبو منتخبنا الوطني مستويات عالية من الالتزام والجدية في التدريبات.

ويحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تقديم كافة أشكال الدعم من إقامة للمعسكرات والاستعانة بأفضل الكوادر التدريبية لإعداد جيل من أبطال الجوجيتسو، ويقام هذا المعسكر التدريبي في إطار التزامنا بإعداد وتجهيز اللاعبين على النحو الأمثل لخوض الاستحقاقات القادمة والتألق في منافساتها».

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