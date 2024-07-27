«براند دبي» يطلق دليل «الوجهات الرياضية الداخلية في دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق دليل الوجهات الرياضية الداخلية في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وذلك ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية الخاصة بحملة #وجهات_دبي، والتي تقدم لجميع فئات المجتمع والزوار معلومات تمكنهم من قضاء أوقات صيفية ممتعة في دبي.

ويتضمن الدليل أحدث الأنشطة والوجهات الرياضية التي تسعى لرفع مستوى اللياقة البدنية لجميع الأعمار، حيث يقدم فرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من مراكز اللياقة البدنية والملاعب والنوادي الرياضية والأنشطة المصممة لتعزيز جودة الحياة والتمتع بالمزيد من الطاقة والنشاط خلال الصيف.

وأكدت مي النقبي، تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في براند دبي: أن مضمون دليل «الوجهات الرياضية الداخلية في دبي» يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل مجتمع دبي الأكثر لياقةً ونشاطاً عالمياً.

وقالت: «يعكس الدليل مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطاً وحرصاً على تشجيع المجتمع لممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة. ويتسم محتوى الدليل بالتنوع حرصاً على توفير معلومات تناسب جميع محبي مختلف الأنشطة الرياضية، على تنوع هواياتهم، كما يلقي الضوء على أماكن فريدة تتميز بها إمارة دبي».

لافتة إلى أن الدليل يرصد جميع الخيارات ويضعها في متناول المستخدم بأسلوب سهل يكفل الحصول على المعلومات اللازمة حول الأماكن التي يمكن فيها ممارسة رياضاتهم المفضلة في أماكن مغلقة.

خيارات واسعة من الترفيه

وينقسم الدليل التفاعلي الذي يكشف جانباً مثيراً آخر لحملة #وجهات_دبي النابضة بالحياة، والتي تسلط الضوء على تجارب دبي الاستثنائية وما توفره المدينة من بيئة مثالية لممارسة مختلف الألعاب الرياضية. لمجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكن ممارسة مختلف الألعاب الرياضية وأماكنها الموزعة على مناطق مختلفة في دبي.

ولا سيما رياضة الدراجات الهوائية وملاعب كرة القدم، وملاعب البادل، وملاعب كرة السلة، وملاعب الكرة الطائرة، وقسم خاص باليوغا، والغولف، والفنون القتالية، والتزلج على الجليد، ورياضة البولينج.

ويمكن الحصول على دليل وجهات دبي الصيفية والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط التالي

https://dubaidestinations.ae/-/media/dubaidestinations/guides/2024/july/dubais-indoor-sports-destinations.pdf وكذلك عبر الموقع المخصص لحملة #وجهات_دبي https://dubaidestinations.ae/ وحساب «براند دبي» على الانستجرام @BrandDubai.

جدير بالذكر أن براند دبي قد أصدر خلال هذا الصيف العديد من الأدلة الإرشادية ضمن حملة «وجهات دبي» التي تسلط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها دبي خلال موسم الصيف.

وتضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك الفنادق، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز