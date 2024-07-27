منتخب ناشئي اليد يستعد للآسيوية بمواجهتين مع نظيره البحريني

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يخوض منتخب الإمارات لناشئي كرة اليد، مساء اليوم، مباراته الودية الأولى مع نظيره المنتخب البحريني لكرة اليد.

فيما يخوض مباراته الثانية مع المنافس ذاته بعد غدٍ على أرض صالة الاتحاد الرياضية، خلال معسكره الخارجي في مملكة البحرين الذي يختتم الثلاثاء المقبل، في إطار تحضيرات المنتخب للبطولة الآسيوية «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، المؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 ولغاية 13 سبتمبر المقبل .

ويخوض منتخبنا مبارياته في البطولة التي تشهد مشاركة 13 منتخباً تم توزيعها إلى 4 مجموعات ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبه منتخبي السعودية وقطر، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني للبطولة.

وأعرب خالد أحمد البلوشي مدرب المنتخب عن رضاه بأجواء المعسكر والتي تعكسها الجدية والالتزام التام من جميع عناصر المنتخب المكون من 19 لاعباً، موضحاً أن المنتخب يتدرب يومياً على حصتين للارتقاء بالجانب البدني، والحصة الثانية خلال الفترة المسائية وبمعدل ساعتين لكل حصة تدريبية، ويتم التركيز خلال الحصة التدريبية المسائية على الجانب المهاري الفردي والجماعي مع توظيف اللاعبين كل في مكانه بالملعب وتعزيز عملية الانسجام بين صفوف اللاعبين.

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