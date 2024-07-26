"منتخب الشراع" يحصد 7 ميداليات في "مهرجان الرباط"

المصدر: وكالات

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أحرز منتخب الإمارات للشراع 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ضمن فعاليات المهرجان الدولي البحري في دورته الـ 16 لنادي شاطئ الرباط بالمغرب والذي اختتمت فعالياته أمس.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة يمثلون منتخبات وفرق الأكاديميات من الإمارات والمغرب وتونس ومصر وفرنسا في رياضة الشراع الحديث لقوارب ألكا 6 وألكا 4 وأوبتمست.

كما تضمن الحدث رياضات عدة من بينها الترايثلون وكرة القدم الشاطئية وفعاليات مصاحبة للأولمبياد الخاص وكرة الطائرة الشاطئية.

وتوجت البطلة ضحى البشر بذهبية منافسات ألكا 6، وفازت مروة الحمادي بميداليتين في فئة ألكا 4، إذ كانت الأولى ذهبية والثانية برونزية الترتيب العام، وحصدت اليازية الحمادي فضية ألكا 4.

وتصدر البطل عادل خالد منافسات ألكا 6 ماسترز محققاً الذهبية، بالإضافة إلى فضية ألكا 6، وظفر البطل الصاعد محمد خالد العويس ببرونزية ألكا 4.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بنتائج المنتخب في بطولتي المغرب "المضيق" التي اختتمت قبل أسبوع، ومهرجان الرباط الذي أسدل الستار على فعالياته أمس ، ضمن خطط اكتساب التجارب من خلال الاحتكاك مع مختلف المدارس لتعزيز جاهزية المتسابقين للفعاليات القادمة والتي تأتي من ضمنها البطولة العربية للفتيات في نوفمبر المقبل بالبحرين.

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