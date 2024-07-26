نهائيات دوري الرياضات الإلكترونية اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم نهائيات النسخة الأولى من الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام وتختتم بعد غدٍ، في 4 ألعاب هي كرة القدم الإلكترونية، ودوري الأساطير ، وفالورانت، وموبايل ليجند. وتقام اليوم نهائيات مسابقة دوري الأساطير.

فيما تقام صباح غد تصفيات المجموعات للعبة FC24 وفي المساء المنافسات النهائية للعبة «فالورانت»، فيما يتضمن برنامج النهائي مسابقة FC24، ويقام الحفل الختامي لتتويج الفائزين على الساعة الثامنة مساء. وضمت قائمة المشاركين في مسابقة كرة القدم الإلكترونية 11 نادياً هي العين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، والفجيرة، والبطائح، حيث يشارك كل ناد بلاعبين اثنين أساسيين ولاعب واحد احتياطي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز