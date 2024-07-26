28 نزالاً في «محاربي الإمارات» الدولية والعربية للفنون القتالية المختلطة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلنت بالمز الرياضية تفاصيل النسختين الدولية والعربية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي تقام في صالة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أبرز أبطال الفنون القتالية المختلطة، وتقام على مدار يومين.

وتنطلق غداً منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، إذ تبدأ مع النسخة الدولية 51، بينما تقام النسخة العربية 52 بعد غد، وذلك بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يشهد تنظيم منافسات بطولة يو إف سي 308، التي تقام في أغسطس المقبل.

وكشفت بالمز الرياضية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بفندق شانغريلا، بالعاصمة أبوظبي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن إقامة 28 نزالاً خلال البطولة، بمشاركة 56 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم.

ترقب

ويتصدر المنافسات الدولية غداً النزال الرئيس بين البطل الروسي عمرو ماجوميدوف «غير المهزوم من قبل»، والساعي للدفاع عن لقبه مع الكازاخي علي عبدالله، في وزن الخفيف.

كما يتضمن الحدث نزالاً قوياً بين بين الإيطالي والتر كوجلياندرو مع بطل بيرو فيسنتي فارغاس، بجانب النزالات الأخرى بين الروسي خبيب نبييف والبرازيلي بروس سوتو، والأسترالي ترينت جيردهام، والألباني فيلسون نديريجوني.

أما في النسخة العربية، بعد غدٍ، ستشهد 13 نزالاً قوياً، يتقدمها مواجهة رئيسة بين كيفن عمر من جزر القمر، ومحمد جمعة من جنوب السودان في وزن الثقيل، وكما يلتقي المصري محمود عبد الرؤوف، اللبناني عبدول حسين.

تأكيد

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تعد من أكبر وأهم الفعاليات العالمية في الفنون القتالية المختلطة، لا سيما أن إمارة أبوظبي عاصمة الفنون القتالية في العالم بالنجاحات الكبيرة في تنظيم هذه الفعاليات.

وقال درويش: «طوينا بالأمس القريب فصلاً حافلاً من فصول ملاحم بطولات محاربي الإمارات، تكونت من 50 نسخة، على مدار قرابة 4 سنوات، كانت ذاخرة بالعديد من الفعاليات والمحطات الحافلة التي رسمت ملامح هذه البطولة، ورسخت مكانتها وسمعتها العالمية، وأعادت ترسيم خارطة الفنون القتالية المختلطة إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «نستعد لاستكمال مسيرتنا للانطلاق نحو الخمسين القادمة، والتي نؤمن إيماناً عميقاً بقدرتنا على تجاوز كل ما حققناه من مكتسبات، لنخط فصولاً جديدة في تاريخ بطولة «محاربي الإمارات»».

وأوضح أن اللجنة المنظمة تواصل الاستعدادات لتنظيم نسختين تعززان نجاحات البطولة ومكانتها العالمية، بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.

وأضاف: ««محاربي الإمارات» أثبتت نفسها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وملتزمون باستمرار تطويرها، وجعلها منصة عالمية تجمع المقاتلين من مختلف أنحاء العالم».

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