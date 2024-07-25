سالم عبدالرحمن يحرز ذهبية "مهرجان بيل" لأساتذة الشطرنج

المصدر: وام

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أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ذهبية مهرجان بيل الدولي لأساتذة الشطرنج “بطولة التحدي” بسويسرا.

وتجاوز عبدالرحمن بنجاح 5 مراحل من البطولات المتتالية، لينفرد بصدارة الترتيب العام ويحرز المركز الأول.

وتصدر لاعب منتخبنا الوطني بطولة الشطرنج الكلاسيكي بمشاركة 6 لاعبين وأقيمت من مرحلة واحدة، إذ حصد 4 نقاط من 5 جولات محققاً زيادة في تصنيفه الدولي 11 نقطة.

كما هيمن على بطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة 6 لاعبين وأجريت على مرحلتين ذهاباً واياباً، محققاً الصدارة برصيد 9 نقاط من 10 مباريات، وحصد المركز الثاني في بطولة الشطرنج السريع برصيد 3 نقاط من مرحلة واحدة بمشاركة 6 لاعبين أيضاً، وجاء ثالثاً في بطولة فيشر برصيد 3 نقاط من 7 جولات بمشاركة 12 لاعباً.

وتأهل 3 لاعبين للمرحلة النهائية بعد جمع نقاط جميع البطولات والتي ضمت سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير الألماني ألكسندر دونشينكو، والهندي الأستاذ الدولي الكبير راميش بابو.

وبعد 4 جولات بنظام لعب الشطرنج الكلاسيكي انفرد عبدالرحمن بالترتيب العام وانتزع لقب بطولة التحدي للأساتذة "مهرجان بيل الدولي"، والذي يعد أحد أهم وأعرق التجمعات السنوية عالمياً.

وأشاد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالإنجاز، وقال إنه يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعزز ريادة أبناء الإمارات في لعبة الأذكياء، ويؤكد القدرات الكبيرة لرياضي الدولة على المنافسة وتحقيق النجاحات في مختلف الاستحقاقات العالمية.

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