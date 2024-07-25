800 لاعب يتنافسون في "دبي برو" للفوز بـ 9 بطاقات مؤهلة لـ "مستر أولمبيا"

المصدر: وام

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تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الثالثة من بطولة "دبي برو" الدولية التي ينظمها نادي أكسجين بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 28 يوليو الحالي بمركز دبي التجاري العالمي.

يشارك في البطولة أكثر من 800 لاعب، من بينهم 110 محترفين من مختلف دول العالم يتنافسون للفوز بـ 9 بطاقات مؤهلة إلى بطولة العالم لبناء الأجسام للمحترفين "مستر أولمبيا".

ويشارك في بطولة الخليج، إحدى فئات بطولة “دبي برو”، رياضيين من 6 دول خليجية يتنافسون للفوز بثلاثة بطاقات احتراف تؤهلهم للتنافس في "مستر أولمبيا"، وستتاح الفرصة أمام اللاعبين الخليجيين للمنافسة مرتين، الأولى في البطولة المفتوحة التي تقام يوم السبت 27 يوليو بمشاركة الرياضيين من كل دول العالم بما فيها المحترفين، والثانية في البطولة الخليجية التي تقام يوم الأحد 28 يوليو.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير والمشاركين من جميع القارات، معرضًا دوليًا على هامش البطولة يضم 26 شركة عارضة من أشهر الشركات الرياضية في العالم إلى جانب الشركات الرياضية الوطنية الإماراتية التي تقدم أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية والمكملات الغذائية للرياضيين.

ويتنافس في البطولة مجموعة من أبرز نجوم العالم في بناء الأجسام وفي مقدمتهم بريون أنسلي بطل مستر أولمبيا 2017 و2018، وبطل كأس كريستال برسيتج 2016، ونيويورك برو 2017، وأرنولد كلاسيك 2018، وفيل هيث بطل مستر أولمبيا 7 مرات، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام “مستر أولمبيا للمحترفين” لعامي 2016 و2017 ، والبطل السوري ميشيل دعبول صاحب المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك لبناء الأجسام.

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