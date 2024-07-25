اسهاماته كبيرة وبصماته راسخة في القطاع الرياضي
مجلس دبي الرياضي: "شكراً معالي مطر الطاير"
قدم مجلس دبي الرياضي الشكر إلى معالي مطر الطاير على عشرين عاماً قضاها في مجلس دبي الرياضي.
وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:"قدم معالي مطر الطاير إسهامات كبيرة وترك بصمات راسخة في القطاع الرياضي في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً.
وتولى معاليه مناصب رياضية عديدة أهمها نائب رئيس مجلس دبي الرياضي منذ تأسيس المجلس في نوفمبر 2005 وحتى يوليو 2024، وكذلك رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" منذ تأسيس الجائزة في العام 2008. حرص معاليه على تمكين أبناء الوطن من خلال مبادرات عديدة أطلقها مجلس دبي الرياضي وفي مقدمتها "برنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية"، وبرامج تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية الوطنية واللاعبين الموهوبين.
كما حرص دائما على تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الرياضي، وكذلك استقطاب بطولات عالمية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين، والتقى رؤساء اتحادات دولية وتوج الفائزين بالبطولات العالمية ونجوم كرة القدم العالمية المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي والفائزين بجائزة دبي جلوب سوكر، وغيرها الكثير من الإنجازات.