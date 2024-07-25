مجلس دبي الرياضي: "شكراً معالي مطر الطاير"

المصدر: البيان

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قدم مجلس دبي الرياضي الشكر إلى معالي مطر الطاير على عشرين عاماً قضاها في مجلس دبي الرياضي.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:"قدم معالي مطر الطاير إسهامات كبيرة وترك بصمات راسخة في القطاع الرياضي في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً.

‎وتولى معاليه مناصب رياضية عديدة أهمها نائب رئيس مجلس دبي الرياضي منذ تأسيس المجلس في نوفمبر 2005 وحتى يوليو 2024، وكذلك رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" منذ تأسيس الجائزة في العام 2008. حرص معاليه على تمكين أبناء الوطن من خلال مبادرات عديدة أطلقها مجلس دبي الرياضي وفي مقدمتها "برنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية"، وبرامج تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية الوطنية واللاعبين الموهوبين.

‎كما حرص دائما على تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الرياضي، وكذلك استقطاب بطولات عالمية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين، والتقى رؤساء اتحادات دولية وتوج الفائزين بالبطولات العالمية ونجوم كرة القدم العالمية المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي والفائزين بجائزة دبي جلوب سوكر، وغيرها الكثير من الإنجازات.

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