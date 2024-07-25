اختيار دبي لاستضافة ألعاب المستقبل في خريف 2025

المصدر: دبي - البيان

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بعد اختيار الإمارات كدولة مضيفة لألعاب المستقبل 2025، خلال حفل مميز في إسطنبول الشهر الماضي، تم أمس الإعلان رسمياً أن الألعاب ستقام في إمارة دبي خلال فصل الخريف عام 2025.

ويسهم هذا الحدث الرياضي الأبرز في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً في مجالات متعددة مثل الابتكار والتكنولوجيا والرياضة.

وتعليقاً على اختيار دبي لاستضافة الألعاب قال غانم بن مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في الإمارات: «لا شك في مكانة دبي الرائدة على مستوى العالم، حيث تمثل مركزاً لألمع وأفضل الرياضيين والتكنولوجيا، وبالتالي يعد اختيار المدينة لاستضافة ألعاب المستقبل 2025 خطوة بديهية، خصوصاً بالنظر إلى تألق دبي على الصعيد الدولي باستمرار، وإمكاناتها الواعدة بأن تكون جزءاً أساسياً من منظومة الفيجيتال، وهذه البطولة المميزة».

وتابع: «ومن شأن فعاليات ألعاب المستقبل 2025 أن تظهر خبرة دبي الواسعة في مجال تقديم البطولات الرياضية ذات المستوى العالمي، بل سترسل أيضاً رسالة إلى العالم تؤكد التزام المدينة بالنمو ومساهمتها ببناء مجتمع فيجيتال عالمي متجذر في الابتكار والتميز».

وبدوره علق نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة «فيجيتال العالمية» قائلاً: «يسعدنا أن نعلن أن دبي القوة التكنولوجية الرائدة في العالم ستستضيف ألعاب المستقبل 2025».

وتابع قائلاً: «تشرفنا هذه الشراكة الرامية إلى تقديم الحدث الرياضي الأهم من نوعه في التقويم الفيجيتالي، الذي يجمع بين المنافسة الشخصية والرقمية، إذ تتجاوز المدينة حدود التقدم الرياضي والتكنولوجي. ويوفر هذا الحدث فرصة كبيرة للاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم للاستمتاع ليس فقط بالتجربة التنافسية غير المسبوقة، بل أيضاً الفرصة للاستمتاع بالتكنولوجيا والرياضة وثقافة الألعاب التي لا مثيل لها في المدينة».

تعد ألعاب المستقبل 2025 بأن تكون بمثابة حدثاً رائعاً للتميز الرياضي، تقوم حالياً الفرق من جميع أنحاء العالم بخوض عملية التأهل عبر مجتمع فيجيتال العالمي والمشاركة في موسم بطولة ألعاب الفيجيتال 2024/ 2025.

كافة الفرق الماهرة والمؤهلة للوصول إلى ألعاب المستقبل 2025 على موعد مع تجربة ملهمة، وكانت دبي قد أطلقت مؤخراً برنامج دبي للألعاب 2033 بهدف استقطاب عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى جذب المواهب الرقمية ومحترفي الألعاب والتجارب الرياضية الحماسية على مستوى العالم. ويقوم هذا البرنامج الذي يمتد على مدار 10 سنوات في جميع أنحاء المدينة بالتركيز بشكل كامل على بناء وتنمية مجتمع الفيجيتال المتنامي، وستكون المدينة بمثابة منصة لرعاية التنمية الفيجيتالية، والتميز الرياضي كونها المدينة المضيفة لألعاب المستقبل 2025.

وترحب ألعاب المستقبل بالجميع، ولا تضع أي قيود على مشاركيها، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وجنسيتهم. ويتوقع أن يستقبل الحدث في دبي الآلاف من الرياضيين وممارسي الرياضات الرقمية مما يصل إلى 100 دولة، وذلك كجزء من الفرق الوطنية متعددة الجنسيات.

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