علياء عبدالسلام تختتم استعداداتها للمشاركة في بطولة الفورمولا 4

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام ممثلة فريق «2050» برنامجها التدريبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية استعداداً للمشاركة في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا 4»، والمقررة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

وتغادر علياء عبدالسلام إلى العاصمة النرويجية أوسلو اليوم.

وأكد خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن المتسابقة علياء عبدالسلام أكملت بنجاح البرنامج التدريبي، وحققت الكثير من الإيجابيات الفنية التي ستعزز جاهزيتها للمشاركة في بطولة النرويج، تنفيذاً لتوجيهات قيادة النادي بتوفير جميع المتطلبات الداعمة لتنفيذ برنامجها الإعدادي.

من جهتها توجهت علياء عبد السلام بالشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لجهوده في توفير البيئة المحفزة للاستعداد.

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