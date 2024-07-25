محمد حارب مشرفاً على رابع جولات مونديال الزوارق الكهربائية

المصدر: موناكو - البيان

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كلف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي أم - محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالإشراف الرياضي على فعاليات جائزة موناكو الكبرى للزوارق السريعة الكهربائية (إي ون) الجولة الرابعة من بطولة العالم 2024 في الواجهة البحرية لنادي مونتي كارلو الدولي لليخوت وبمشاركة 9 فرق عالمية على متنها 18 متسابقاً من مختلف بلدان العالم.

ويعد هذا التكليف استمراراً لنجاحات أبناء الإمارات في الساحة الدولية، حيث يشغل محمد عبدالله حارب عضوية مجموعة البيئة، إحدى لجان الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - كأقدم عضو في اللجنة الدولية لثلاث دورات أولمبية متتالية منذ عام 2012.

ويعتبر هذا التكليف هو الأول لمحمد عبدالله حارب الذي أشرف من قبل على بطولات العالم للزوارق السريعة - الفئة الأولى - في ستريسا الإيطالية وريو دي جانيرو البرازيلية وارندال النرويجية وكذلك جولات بطولة العالم للزوارق - اكس كات - التي انطلقت بحلتها العالمية منذ عام 2010 وطافت كبريات المدن حول قارات العالم.

فعالية مستحدثة

وتعد بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية في نسختها الأولى لعام 2024 من الفعاليات المستحدثة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي ام - الذي تأسس عام 1922 والتي يسعى من خلالها لإيجاد حلول الطاقة البديلة وتدعم المساع الدولية لتقليل انبعاث الكربون والمحافظة على البيئة عبر استحداث فئات جديدة تعتمد على الطاقة البديلة كالزوارق الكهربائية والطاقة الشمسية كبديل للمحركات البحرية التي تعتمد على المواد البترولية والزيوت.

الجدير بالذكر أن برنامج جولات بطولة العالم للزوارق السريعة الكهربائية بدا هذا العام من الشرق الأوسط وتحديداً من المملكة العربية السعودية التي استضافت فعاليات الجولة الأولى قبل أن تتحول إلى أوروبا في جولتيها الثانية في مدينة البندقية الإيطالية والثالثة في ماربيلا الإسبانية لتحط رحالها في موناكو لتي تستضيف المحطة الرابعة.

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