منتخب الناشئين يواصل التحضير لمونديال «الفنون القتالية المختلطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة للناشئين تحضيراته خلال معسكر تدريبي مكثّف في جمهورية طاجيكستان في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي في الفترة من 6 - 10 أغسطس المقبل.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد توجهت إلى طاجيكستان برئاسة مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وضمت مجموعة من المدربين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، و41 لاعباً من فئات الناشئين «أ» 16 - 17 عاماً، والناشئين «ب» 14 - 15 عاماً، والناشئين «ج» 12 ـ 13 عاماً.

وأشاد مبارك المنهالي بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن، وتوجيهاتها السديدة بتوفير كل الإمكانات التي تضمن لهم التفوق والنجاح في المحافل والبطولات المختلفة، وتمكنهم من المنافسة واعتلاء منصة التتويج.

وقال المنهالي: «يأتي معسكر طاجيكستان في توقيت مثالي يسبق انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين ببضعة أسابيع، لذا فهو يشكل خطوة مهمة في رحلة إعداد اللاعبين ورفع معدلات جاهزيتهم للظهور المشرف وتقديم الأداء المنتظر منهم في البطولة، وتحقيق إنجاز يفوق نجاح النسخة الماضية التي احتل فيها منتخبنا الوطني المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة على الرغم من أنها كانت مشاركته الثانية فقط».

فرصة مهمة

بدوره قال زافيروبويلوس أبوستولوس مدرب المنتخب: «معسكر طاجيكستان هو أول معسكر تدريبي خارجي للمنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة للناشئين، ويوفر للاعبين فرصاً مهمة للنمو والتطور على الصعيدين البدني والذهني من خلال اختبار بيئة وأساليب تدريبية مختلفة وهو أمر حيوي لتمكينهم من التكيف مع مختلف الظروف والتحديات».

وأضاف: «نهدف من خلال إقامة هذا المعسكر إلى تحديد مكامن القوة والتطوير لدى اللاعبين، ومعالجة التحديات التي واجهوها في النسختين السابقتين من البطولة. ونركز جهودنا بشكل خاص على تطوير مهاراتهم، وترسيخ روح الفريق لديهم وتحفيزهم على تقديم الأداء المأمول في ظل الطموحات الكبيرة المعقودة على هذه المجموعة الغنية من المواهب القادرة على الإبهار والتألق».

ويقول سيف البلوشي لاعب المنتخب الوطني في فئة الناشئين «ب» وزن 40 كجم والذي حقّق ذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين العام الماضي: «المعسكر تجربة جديدة لنا، ويوفر فرصاً تدريبية تساعدنا على التعلم والتطور والتركيز على جملة من الأهداف التي من أبرزها تحقيق مركز متقدم في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».

ويضيف: «ممتنون للدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة وثقتها بإمكاناتنا وقدراتنا، وللجهود الحثيثة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في توفير جميع المقومات التي تؤهلنا للتميز والتفوق قارياً وعالمياً».

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