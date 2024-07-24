دبي تستضيف "ألعاب المستقبل " خريف 2025

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ "ألعاب المستقبل 2025" اليوم رسميا استضافة دولة الإمارات ممثلة في (دبي) هذا الحدث الرياضي البارز خريف عام 2025 ما يعزز مكانة الإمارة مركزا رائدا عالمياً في مجالات متعددة مثل الابتكار والتكنولوجيا والرياضة.

وقال سعادة غانم الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في تصريحات له إن دبي الرائدة على مستوى العالم ، تمثل مركزاً لألمع وأفضل الرياضيين والتكنولوجيا وبالتالي يعد اختيار المدينة لاستضافة "ألعاب المستقبل 2025" (Games of the Future) خطوة كبيرة بالنظر إلى تألقها على الصعيد الدولي في مجال تنظيم الفعاليات بتنوعها.

من جانبه أكد نيس هات الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International جدارة دبي باستضافة " ألعاب المستقبل 2025" الحدث الرياضي الأهم من نوعه في التقويم "الفيجيتالي" الذي يجمع بين المنافسة الشخصية والرقمية واصفا إياه بأنه فرصة كبيرة للاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم للاستمتاع ليس فقط بالتجربة التنافسية غير المسبوقة بل أيضاً الاستمتاع بالتكنولوجيا والرياضة وثقافة الألعاب التي لا مثيل لها في دبي.

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