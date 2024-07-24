منتخب القوس والسهم يتدرب مع نظيره الأوزبكي استعداداً للآسيوية منتخب القوس والسهم

المصدر: وام

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أعلنت لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للقوس والسهم إقامة المرحلة الثانية من التدريبات والمنافسات المشتركة مع منتخب أوزبكستان في العاصمة طشقند يومي 29 و30 يوليو الجاري بالتزامن مع معسكر الإعداد الحالي لمنتخب الرجال من 17 إلى 31 يوليو بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى في البرنامج التدريبي بين المنتخبين التي أقيمت يوم 19 يوليو الجاري.

ويستعد المنتخب المؤلف من 13 لاعباً في طشقند للمشاركة في بطولة آسيا للشباب بالصين تايبيه من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب المدرسية "البحرين 2024" في أكتوبر المقبل.

كما سيتم إجراء برنامج مماثل من التدريبات والمنافسات المشتركة لمنتخب السيدات خلال معسكره المقرر من 31 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس المقبل في طشقند.

وأكد عادل الحمادي رئيس اللجنة الفنية أهمية مرحلة الإعداد الحالية في أوزبكستان لما تمثله من قيمة فنية كبيرة من خلال التدريبات المشتركة مع المنتخب الأوزبكي، والبرنامج الشامل المقرر للاعبين وصولاً إلى أقصى مرحلة من الاستعداد.

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