رئيس الشارقة الرياضي: حامد الروسي سفير التحكيم الإماراتي في أولمبياد باريس

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن حامد الروسي الحكم الدولي الإماراتي في كرة الطائرة يعد أحد سفراء التحكيم الرياضي الإماراتي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي يتم افتتاحها بعد غدٍ الجمعة، مشيراً خلال لقائه بمقر المجلس، حامد الروسي قبل مغادرته إلى فرنسا للمشاركة في الحدث، إلى أن الروسي يعتبر قدوة لكل من يرغب في تحقيق طموحات الرياضية ومنها التحكيم.

وأضاف:" إن اختيار حامد الروسي للتحكيم في منافسات اللعبة بأولمبياد باريس 2024، يعد بمثابة فخر للرياضة الإماراتية خاصة وأنها المرة الثانية التي يقوم بها الروسي بالتمثيل الدولي بعد أولمبياد بكين 2020. كما شارك الروسي في إدارة مباريات الدوري العالمي للرجال والسيدات، إضافة إلى خبرته الممتدة إلى أكثر من 34 عاماً في لعبة الكرة الطائرة، إذ أصبح أحد أبرز الحكام على المستويات العربية والقارية والعالمية".

بدوره، تقدم حامد الروسي بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي، لدعمه الدائم، مؤكداً أن التمثيل في أولمبياد باريس شرف كبير لحمل اسم الإمارات في أكبر حدث رياضي عالمي، وتأكيد على تميز الكفاءات التحكيمية الإماراتية.

حضر اللقاء الذي جرى أول أمس، محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية وعمران الجسمي رئيس قسم الموهوبين.

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