«فورمولا المستقبل» بنادي الفجيرة جاهز لبطولة العالم

المصدر: ريغا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت بعثة فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية إلى العاصمة اللاتفية ريغا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا المستقبل) للناشئين التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 12 منتخباً وفريقاً من 12 دولة يتقدمها فريق الفجيرة الفريق العربي الوحيد في البطولة العالمية.

وحظي وفد نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية باستقبال حافل لدى وصول البعثة إلى مطار ليدوستا -ريغا الدولي، حيث كان في استقبال الوفد سالم محمد عبدالله الشويهي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية لاتفيا، والذي حرص على الترحيب بالوفد ناقلاً للوفد تحيات السفيرة حنان خلفان عبيد المدحاني العليلي، سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، وجميع أفراد طاقم السفارة، متمنياً للفريق طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات.

وأشاد أحمد إبراهيم محمد البلوشي، مدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ورئيس الوفد، بحفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي حظي به الوفد من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية لاتفيا، موجهاً الشكر إلى السفيرة والقائم بالأعمال وطاقم السفارة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يمثل دافعاً لعناصر الفريق، والتي تخوض المنافسات بعدما أكملوا التحضيرات للمشاركة العالمية.

ويضم وفد النادي متسابقة صاعدة هي البطلة لجين محمد حمدان الطنيجي، إلى جانب 10 متسابقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز