محمد الشرقي يشيد ببرنامج نادي «أجيال المستقبل» للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الأندية والمؤسسات الرياضية في استقطاب الشباب ونشر ثقافة الرياضة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالقطاع الرياضي في الإمارة، وتوفير ممكنات دعمه لركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وأشاد سموه خلال زيارته لنادي الفجيرة للفنون القتالية، للاطلاع على سير النسخة الخامسة من برنامج «أجيال المستقبل» بجهود النادي في تشجيع الناشئة والشباب على المشاركة في هذا البرنامج وتنمية مهاراتهم في مختلف رياضات الفنون القتالية.

وكرّم سموه، أولياء أمور المنتسبين في برنامج أجيال المستقبل، مثمناً حرصهم على استثمار أوقات أبنائهم في ممارسة الألعاب القتالية التي تسهم في تعزيز وعيهم ونشاطهم الرياضي.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في قصر الرميلة، فريق السباحة بنادي الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة تتويجهم بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل إدارة النادي والمدربين واللاعبين، وإسهامهم بتعزيز مكانة النادي وسمعته بين الأندية الرياضية عربيًا ودوليًا، ورفع الروح الرياضية ومستوى التنافسية بين اللاعبين، وتحقيق أفضل النتائج على منصات التتويج على كافة الأصعدة.

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