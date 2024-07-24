غانم الهاجري: «الإمارات للدراجات» حقق إنجازاً تاريخياً بجمع لقبي إيطاليا وفرنسا

المصدر: دبي - البيان

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أشاد غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة بنجاح فريق الإمارات للدراجات في إحراز لقب طواف فرنسا، ليتمكن الفريق من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث استطاع الفريق أن يجمع بين لقبي أشهر سباقين في العالم (إيطاليا وفرنسا).

وقال: «إن هذا الإنجاز العظيم يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لدولتنا الحبيبة، حيث يعزز فوز فريق الإمارات للدراجات في هذا السباق العالمي ريادة دولة الإمارات في تلك الرياضة، ويؤكد قدرة رياضيينا على المنافسة وتحقيق النجاحات في مختلف الاستحقاقات الرياضية».

وأضاف: «يعد هذا الفوز ثمرة للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية من أجل اعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية. ونؤكد التزامنا في الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاع الرياضي بدولة الإمارات بتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب والقدرات الرياضية، ومواصلة دعم وتطوير الرياضات المختلفة في الدولة، لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب، حيث تسهم تلك الإنجازات الرياضية في تعزيز القوة الناعمة للدولة، ورفع راية الإمارات عالياً في سماء الرياضة العالمية».

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