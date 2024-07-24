4 ميداليات للإمارات في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية

المصدر: إستونيا - البيان

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حقق لاعب منتخب الإمارات الجامعي للقوة البدنية خليفة جمال من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في وزن تحت 59 كيلوغراماً 4 ميداليات: ذهبيتان (ذهبية في المجموع العام وذهبية في رفعة اليد ليفت وفضيتان إحداهما في الاسكواد والأخرى في البنش برس في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية المقامة في إستونيا).

وينتظر المنتخب تحقيق إنجازات أخرى في مختلف الأوزان التي يشارك بها. ويتكون المنتخب من 12 لاعباً ولاعبة من جامعات زايد وخليفة وأبوظبي وبرمنجهام وكليات التقنية العليا.

وقدم الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم التهنئة للبطل الفائز مثمناً هذا الإنجاز العالمي ومتمنياً له المزيد من الانتصارات والإنجازات.

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