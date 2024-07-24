وافية المعمري تحرز فضية «العين 100 سنة شطرنج»

المصدر: العين - البيان

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أحرزت اللاعبة وافية درويش المعمري الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة «العين 100 سنة شطرنج»، متفوقة على عدد من الأساتذة الدوليين. وحقق الفلبيني بارتولاتا الذهبية، وجاء المصري مارك ياسر ثالثاً، وحصدت زينب درويش المعمري المركز الرابع وجائزة أفضل لاعبة.

وفاز عبدالله يونس الخميري بلقب أفضل لاعب، وأحمد يونس الخميري وشيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ وناشئة تحت 14 سنة، وسعيد ناصر الشامسي وفاطمة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ وناشئة تحت 12 سنة، وظفر زايد آل علي بطل الإمارات لعام 2024، بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات.

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