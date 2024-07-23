«قهوة وشطرنج» تحتفل باليوم العالمي للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة نسخة جديد من فعالية «قهوة وشطرنج»، بالتعاون مع أراد للتطوير العقاري، وذلك في قاعة يور سبيس في منطقة الجادة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، وبمشاركة عدد كبير من مختلف الأعمار والجنسيات، بالإضافة إلى عدد من لاعبات النادي.

حضر الفعالية سعود علي الرفيسه الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالله مراد عضو الجهاز الفني بالاتحاد، وفي نهاية الفعالية قامت آمنة الملا، المدير التنفيذي لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم شركاء النجاح، من بينهم أراد للتطوير العقاري وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من الجهات.

وأكدت إيمان آل علي، رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي بالنادي أن فعالية «قهوة وشطرنج» تدخل ضمن الفعاليات المجتمعية، التي ينظمها النادي في أجندته السنوية، والتي تهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة لعبة الشطرنج في المجتمع، واستقطاب عدد من الفتيات، وتعريف الجمهور بأنشطة النادي، والدور الذي يقوم به، وأيضاً اكتشاف المواهب، كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية تزيد من التعاون مع الجهات المختلفة، ودائماً ما يقوم النادي بمثل هذه المبادرات بالتعاون مع جهات كثيرة.

ووجهت إيمان آل علي الشكر إلى أراد للتطوير العقاري على تعاونهم ودعمهم واستضافة الفعالية، مؤكدة أن أراد دائماً تتعاون مع النادي في العديد من الفعاليات، وتعد شريكاً للنادي، كما وجهت الشكر إلى جميع شركاء النجاح، الذين يعملون بجد مع النادي لتحقيق أهدافه المجتمعية والاستراتيجية.

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