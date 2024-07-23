دبي للشطرنج يحتفل باليوم العالمي للعبة الأذكياء

المصدر: دبي - البيان

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في أجواء عائلية حافلة بالمرح والتنافس احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، والذي يصادف 20 يوليو من كل عام، واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة ولفئة العموم، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، ومتحف مصغر للشطرنج

وفاز في بطولة الشطرنج الخاطف الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني بالعلامة الكاملة 9 من 9، يليه الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر أرانسيبيا ثانياً برصيد 7.5 نقاط، وتساوى في المركز الثالث 5 لاعبين برصيد 7 نقاط لكل منهم هم: الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينق والأوكراني ألكسندر زوباريف والهندية سريشتي باندي والفلبيني برايل أريانو والفلبيني جوليوس دي راموس. وفاز بجائزة أفضل لاعب مخضرم الأستاذ الدولي الكبير اليوناني إيفستراتيوس جريفاس، وفازت الأوزبكية صابيروفا شاهنوزا بجائزة أفضل لاعبة، وفاز الهندي الشاب أرناب جينا بجائزة أفضل لاعب دون تصنيف 2000 نقطة، وفاز الأردني أحمد صالح بجائزة أفضل لاعب غير مصنف.

شارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 23 دولة منهم 11 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وفي بطولة الأطفال دون 14 سنة والتي شارك فيها 95 لاعباً من 14 دولة، تمكن السوري ميار محفوظ من الفوز بالمركز الأول برصيد 7 من 7 يليه الهندي ساريش راجيش شيتي ثانياً، والهندي فيرسين جين ثالثاً.

من جانبه وجه الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري، الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة، التهنئة لمجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم، كما أكد حرص النادي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث المميز والذي يشهد مشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية.

مشيداً بكفاءة كادر التحكيم الذي أدار المنافسات بقيادة حكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي وطاقمه المكون من الحكم المحلي عبدالله علي والحكم المحلي الفلبيني روبيرتو كاراندانغ والحكم المحلي الفلبينية رويلين أسيدو. كما توجه بالشكر لجميع اللاعبين المشاركين على مساهمتهم في إنجاح الحدث.

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