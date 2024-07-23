نادي الشارقة للدفاع عن النفس يبحث استضافته بطولة غرب آسيا للجودو

المصدر: وام

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عقد سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اجتماعا تشاوريا أمس في العاصمة الأردنية عمان مع اتحاد غرب آسيا للجودو وذلك لاستضافة منافسات النسخة المقبلة للبطولة في إمارة الشارقة

وأكد العويس خلال الاجتماع اهتمام النادي باستضافة النسخة المقبلة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجودو وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وأنه تم طرح الفكرة على اتحاد غرب آسيا بالفكرة والتي لاقت ترحيبا واسعا من الأعضاء وسيتم إرسال ملف الاستضافة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي عززت الجهود لاستكشاف نخبة من اللاعبين الموهوبين والعمل على تطويرهم للمساهمة بتحقيق الإنجازات مما ساهم بنشر ثقافة ممارسة الجودو كرياضة محببة للأولاد فضلا عن كونها رياضة أولمبية مؤكدا أن الهدف من الاستضافة تعزيز عملية جذب اللاعبين للانضمام للنادي لرفدهم المنتخبات الوطنية مستقبلا.

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