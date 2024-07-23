موراي يعلن اعتزاله التنس بعد أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أعلن لاعب التنس البريطاني أندي موراي أنه سيعتزل الرياضة عقب أولمبياد باريس، ونشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إنه وصل لباريس للمشاركة "في آخر بطولة تنس له".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن الاسكتلندي موراي /37 عاما/سينهي مسيرته عقب الأولمبياد حيث يسعى للخروج من الباب الكبير.

وفقد موراي فرصة توديع منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون بعد خضوعه لجراحة قبل أسبوع واحد من بدء البطولة.

وذكر موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، والرجل الوحيد الذي فاز بميداليتين ذهبيتين في منافسات فردي التنس بالأولمبياد على "إنستجرام": "وصلت إلى باريس للمشاركة في آخر بطولة تنس لي في الأولمبياد".

وأضاف: "اللعب للفريق البريطاني كان بلا شك أفضل أسابيع في مسيرتي، وأنا فخور للغاية للقيام بذلك للمرة الأخيرة!"

وكانت أول مرة مثل فيها موراي الفريق البريطاني في أولمبياد بكين 2008، ولكنه توج بالميدالية الذهبية في لندن 2012، وهي البطولة التي نقلت مسيرته لمستوى آخر.

بعدها بشهر، فاز مواري بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة، وفي العام التالي، أصبح أول لاعب بريطاني يتوج ببطولة ويمبلدون منذ 77 عاما.

وتوج اللاعب الأسكتلندي، الذي قاد بريطانيا للفوز بكأس ديفيز في 2015، بثاني ألقابه في بطولة ويمبلدون في 2016، وتبعها بكونه أصبح الرجل الأول الذي يحصد ميداليتين ذهبيتين في دورتين أولمبيتين في منافسات الفردي، عندما تصدر منصة التتويج في أولمبياد ريو في 2016.

ولكن بسبب إصابته المزمنة في الفخذ خرجت مسيرته عن مسارها، واحتاج لإجراء جراحة لوضع شريحة معدنية في المفصل في عام 2019.

وخاض اللاعب السنوات الأخيرة من مسيرته وهو غير قادر بدنيا على الوصول للمستوى الذي بفضله تصدر التصنيف العالمي بنهاية 2016.

ومع بداية عام 2024، ووسط تساؤلات مستمرة حول قدرته على الاستمرار في اللعب، قال موراي إنه يخطط لإنهاء مسيرته في مرحلة ما هذا الصيف، ولكنه كان غامضا بشأن تحديد الموعد الدقيق.

كان موراي يخطط لمشاركة وداعية في منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون الأخيرة، ولكنه تعرض لإصابة في الظهر في بطولة كوينز والتي تطلبت إجرائه لجراحة.

هذه الإصابة حرمته من المشاركة في منافسات الفردي، ولكنه كان قادرا على لعب منافسات الزوجي مع شقيقه جيمي، ولكنه خسر في الدور الأول في مباراة وداعية على الملعب الرئيسي.

ولكنه، تعافى بما يكفي لكي يكون جاهزا للمشاركة في منافسات الفردي في أولمبياد باريس، وسافر مع بقية الفريق للعاصمة الفرنسية أمس الاثنين.

وقاوم موراي إغراءات الاعتزال لما بعد بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام الشهر المقبل، والتي شهدت تتويجه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، وأعلن اليوم الثلاثاء أن منافسات التنس الأولمبية التي تقام على ملاعب رولان جاروس، ستكون الأخيرة له.

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