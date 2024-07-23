شوفيل يحقق إنجازاً تاريخياً في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الأمريكي زاندر شوفيل إنجازاً تاريخياً في جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب البطولة المفتوحة بنسختها الـ152 في أسكتلندا، وهي أقدم بطولة جولف في العالم، وانطلقت في عام 1860.

وتمثل إنجاز اللاعب الذي حصل على جائزة مالية ضخمة تبلغ 3,1 ملايين دولار أمريكي نظير الفوز باللقب، في كونه أصبح أول لاعب يحقق لقب بطولتين من البطولات الكبرى «الجراند سلام» في رياضة الجولف في نفس الموسم، وما يزيد من قيمة إنجاز اللاعب أنه دخل هذا الموسم دون تحقيق أي لقب بطولة كبرى في جولة دي بي ورلد، إلا أنه حقق لحد الآن الفوز بلقبين بعدما سبق له الحصول على لقب البطولة الأمريكية المفتوحة بي جي أيه أيضاً.

وأنهى شوفيل منافسات البطولة برصيد 9 ضربات تحت المعدل، يليه بالوصافة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، الإنجليزي جاستن روز، والأمريكي بيلي هورشيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز