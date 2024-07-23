تألق إماراتي في تحدي دبا لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أسدل الستار، أمس، على بطولة تحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الذي قام بتتويج الفائزين الأوائل في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت 4 أيام، وأقيمت بمركز الفجيرة الإبداعي، بمشاركة 362 لاعباً، ضمن مهرجان دبا الرياضي، الذي أقيم بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. وشهدت البطولة تميزاً لافتاً للاعبي الإمارات في مختلف الأوزان والأطوال مما يعكس مكانة بناء الأجسام الإماراتية على كافة الصعد.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز الإماراتي علي ضاوي بلقب بطل أبطال الفيزيك، وذهبية بطول 178 سنتمتراً، وفاز الإماراتي راشد الجسمي بذهبية بطول 174 سنتمتراً للفيزيك، وفاز الإماراتي فارس حسن البلوشي بذهبية الشباب للفيزيك المفتوح، وفاز الإماراتي راشد محمد الحبسي بذهبية 174 سنتمتراً، فيزيك، والعُماني إبراهيم أحمد الشحي بلقب بطل الأبطال لفئة كلاسيك بناء الأجسام وذهبية بطول 170 سنتمتراً، وفاز السوري عمار خليل بذهبية الشباب لنفس الفئة.

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