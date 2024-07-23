مكتبة محمد بن راشد تستضيف بطولة للشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بطولة شطرنج القراء الخاطف بنظام الجولات المتعددة، التي شهدت مشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة وحضوراً جماهيرياً ضخماً.

افتتح البطولة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحمد الحوسني، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة في مكتبة محمد بن راشد، وعبد الكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين المشاركين، كما تميزت المباريات بمستوى فني عالٍ ومهارات استثنائية في التفكير السريع واتخاذ القرارات، إلى جانب البراعة في تنفيذ إستراتيجيات معقدة خلال فترات زمنية قصيرة.

وحصد المراكز الثلاثة الأُولى على التوالي في بطولة شطرنج القراء الخاطف، ناماس كانان، ومحفوظ ميار، وآخيل فيجاياكومار، والذين أظهروا مهارات واستراتيجيات متميزة.

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