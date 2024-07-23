فوز سويكات في باليرمو يشعل صراع «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان

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اشتعل صراع القمة في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بعد نهاية أحداث جائزة باليرمو الكبرى 2024، التي شهدت تتويج زورق سويكات 2، بلقب السباق الرئيس للجولة، وحلول زورق الفجيرة 96، بقيادة الثنائي الإيطالي الشقيقين جوسابي وروساريو دي كولا في المركز الثاني، وزورق فاز مارين 3، بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي ثالثاً.

وخلطت النتائج التي انتهت عليها الجولة الثانية، الأوراق في صراع الصدارة العالمية، حيث تقدم الزورق السويدي سويكات 2 إلى قمة الترتيب العام برصيد 96 نقطة، وكذلك زورق الفجيرة 96، الذي أضاف 30 نقطة جديدة لرصيده، ليصبح 78 نقطة في المركز الثاني، في حين تراجع زورق فيكتوري 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، إلى المركز الثالث برصيد 77 نقطة، وذلك بعدما حل في المركز السابع لسباق باليرمو، ليضيف 12 نقطة لرصيده.

وعاندت مياه البحر التيراني في إيطاليا، طموحات فريق فيكتوري، حيث طاردت الأعطال الفريق منذ اليوم الأول خلال تصفيات الزمن، ومن ثم السباق الرئيس بعد انطلاقه في البداية، من المركز الثامن، وانقضاضه على الصدارة منذ أولى اللفات، قبل أن يصيب المحركات عطل أدى إلى تراجعه إلى المركز السابع.

وقال أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن ظروف السباق في باليرمو، لم تكن في صالح الفريق، خاصة مع الأعطال التي لاحقت الفريق مع بداية الجولة، ولم تمكنه من خوض تصفيات الزمن بأريحية كاملة، مشيداً بأداء الفريق الذي انطلق من المركز الثامن، ووصل لصدارة السباق في اللفات الأولى، قبل أن يتراجع أداء المحركات، مؤكداً أن الفريق سيعمل على تعويض ما فاته في إيطاليا خلال الجولة المقبلة، قبل الوصول إلى محطة الختام في دبي.

وحرص عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كل من محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي وخالد خميس بن دسمال، على متابعة فعاليات جائزة باليرمو 2024، حيث وقفا على مشاركة فريق فيكتوري، كما التقيا باللجنة المنظمة لبطولة العالم، بغرض الترتيب والتنسيق لاستضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لجولة الختام في الحدث الكبير والمرتقب، في الفترة من 6-8 ديسمبر المقبل، بمشاركة جميع الفرق.

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