النصر يرشح بالهول لرئاسة اتحاد كرة السلة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي النصر ترشيح ضرار بالهول الفلاسي، لمنصب رئاسة اتحاد الإمارات لكرة السلة، للدورة الانتخابية 2028-2024.

‏وأكد مروان أحمد بن غليظة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وقوف النادي داعماً لمرشحه ضرار بالهول الفلاسي لمنصب رئاسة اتحاد الإمارات لكرة السلة، متمنياً له التوفيق، في مساعيه لتطوير اللعبة والصالح العام لكرة السلة الإماراتية.

‏وأعرب ضرار بالهول الفلاسي، عن سعادته بالثقة والدعم من ناديه النصر، مؤكداً السعي لتطوير اللعبة، والعودة بكرة السلة إلى مكانتها الحقيقية على صعيدي دول المنطقة وآسيا.

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