ختام ناجح لبطولة صيف الشارقة للشطرنج السريع الخاطف

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت بنجاح بطولة صيف الشارقة للشطرنج السريع الخاطف، وذلك ضمن برنامج الأسبوع الرابع للنشاط الصيفي لنادي الثقة للمعاقين، تحت شعار «عطلتنا غير»، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة يمثلون أندية الثقة للمعاقين ونادي مليحة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج واتحاد كلباء والذيد ونادي الحمرية والبطائح ونادي خورفكان للمعاقين ونادي الشارقة للشطرنج للفتيات، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في رياضة الشطرنج، وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

شهدت المنافسات تصدر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج طلال محمد البلوشي محققاً كأس البطولة، بينما جاء في المركز الثاني اللاعب يو زينجبو من أكاديمية الشارقة للشطرنج، وجاء في المركز الثالث اللاعب أحمد خليفة البيدواوي من نادي اتحاد كلباء شهد المنافسات وحفل الختام عبدالغفور علي الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي الثقة رئيس لجنة الإعلام والاتصال.

من جانبه أكد عبدالغفور علي الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي الثقة رئيس لجنة الإعلام والاتصال أن نجاح البطولة كان ثمرة التعاون بين نادي الثقة للمعاقين ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدعم الدائم من مجلس الشارقة من خلال برامجه المتنوعة للنشاط الصيفي، وأن هذه البطولة تعد من أقوى البطولات الشطرنجية للناشئين على مستوى الدولة، والتي نتمنى من خلالها استمرار التعاون بين أندية الدولة بكافة اختصاصاتها وطموحاتها لرعاية شبابنا، وحثهم على التنافس الشريف في كافة المجالات، وخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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