بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة.. اختتام الفعاليات الرياضية للهيئة العامة للرياضة في الفجيرة ومسافي

المصدر: الفجيرة - وام

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اختتمت الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية في العديد من المنافسات الرياضية والمجتمعية التي أقيمت في كل من الفجيرة ومسافي.

وشارك في فعاليات الريشة الطائرة في مركز مسافي الإبداعي الثقافي 125 لاعباً ولاعبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع واتحاد الريشة الطائرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الثقافة.

كما استضاف مركز مسافي الإبداعي الثقافي فعالية القوس والسهم بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، بينما احتضن مركز الفجيرة الإبداعي الثقافي فعاليات اللياقة البدنية بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية.

كذلك شارك 43 لاعباً ولاعبة في فعاليات تعليم الفنون القتالية بمركز الفجيرة الإبداعي الثقافي بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وضمت ورشة تعليم الشطرنج بمركز مسافي الإبداعي الثقافي 63 لاعباً ولاعبة بالتعاون مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وفعاليات تعليم كرة الطاولة في مركز مسافي الإبداعي الثقافي 130 لاعباً ولاعبة.

وأكد محمد السعدي، المنسق العام للفعاليات الرياضية والمجتمعية في الهيئة العامة للرياضة، أن الإقبال الكبير على الأنشطة والفعاليات المختلفة يعكس الشغف بتطوير المواهب والاستفادة من البرامج المميزة التي تسهم في استيعاب أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية من خلال البرامج الرياضية والمجتمعية، لما لها من أثر كبير في تطوير المهارات وتعزيز القدرات.

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