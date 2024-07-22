بوغاتشار يتوّج للمرة الثالثة بطواف فرنسا

المصدر: نيس - أ.ف.ب

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توّج تادي بوغاتشار، قائد فريق الإمارات، بطواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما أنهى النسخة 111 في الصدارة، عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز فيها، وكانت ضد الساعة لمسافة 33.7 كلم بين موناكو ونيس.

ودخل بوغاتشار المرحلة الختامية متقدماً بفارق 5:14 دقائق، على بطل النسختين الماضيتين، الدنماركي يوناس فينغيغارد، و8:04 على البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وذلك بعد فوزه بمرحلة السبت، التي كانت الخامسة له في هذه النسخة.

وبعد المرحلة الختامية، التي أقيمت على طول الكورنيش من موناكو إلى نيس، ونقلت مباشرة في أنحاء العالم، فاز بوغاتشار بالسباق السادس له في الطواف هذا العام، وباللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2021، ليصبح أول درّاج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998، يحقق ثنائية تاريخية، بفوزه بطوافي إيطاليا (جيرو)، وفرنسا (تور دو فرانس) في العام ذاته.

واحتفظ قائد فريق الإمارات بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب، منذ فوزه بالمرحلة الرابعة، في حين فاز الإرتيري بينيام غيرماي بالقميص الأخضر الذي يُمنح لصاحب أكثر عدد من النقاط.

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