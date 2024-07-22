«محاربي الإمارات» تعود بنسختين عربية ودولية 27 يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تنظمها «بالمز الرياضية»، لكتابة فصل جديد، وإقامة النسختين 51 الدولية و52 العربية، بعد أن احتفلت مؤخراً بالنسخة الذهبية من الحدث العالمي الكبير، في وقت أصبحت فيه البطولة اسماً لامعاً في اللعبة، وعززت من مكانة أبوظبي عاصمة للبطولات القتالية.

وتشهد أروقة البطولة حركة دؤوبة لتنظيم نسختين مميزتين من الحدث العالمي، حيث تقام النسخة 51 (الدولية) يوم 27 يوليو المقبل، والنسخة 52 (العربية)، يوم الأحد 28 من الشهر ذاته، على صالة أدنيك مارينا في العاصمة أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في مجال اللعبة، والتي تتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد كذلك تنظيم يو إف سي 308.

وأكملت اللجنة المنظمة، الاستعدادات النهائية لإقامة النسختين، بمشاركة 56 مقاتلاً ومقاتلة، من الأبطال العرب والعالميين، حيث تعقد مؤتمراً صحافياً، بعد غد الأربعاء، بفندق شانغريلا في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، والرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إنهم يتطلعون بشغف إلى النسختين الـ 51 و52 من هذه البطولة الاستثنائية، لافتاً إلى أن البطولة تمكنت من بناء سمعتها، بوصفها واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في الفنون القتالية المختلطة، وكانت أبوظبي عاصمة البطولات الكبرى، كلمة السر في تعزيز مكانة البطولة في خارطة الفنون القتالية في العالم.

وأضاف: اللجنة المنظمة تواصل الاستعدادات لتنظيم نسختين، تعزز نجاحات البطولة، ومكانتها على الخارطة العالمية، بتوجيهات سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.

وأشار درويش إلى أن البطولة عازمة على الانطلاق بخطى سريعة، عقب الاحتفال باليويبل الذهبي، مايو الماضي، في تظاهرة جمعت بين أبطال النسختين العربية والأفريقية، ونسخة منفردة للبطولة الدولية، وسنسعى إلى مواصلة تقديم أبطال متميزين في عالم اللعبة، بتنظيم احترافي، ظل ثابتاً في مشوار الحدث العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز