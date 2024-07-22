السوري رواد الميمساني يظفر بلقب بطولة الإمارات لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تواصلت لليوم الثالث على التوالي منافسات مهرجان دبا الرياضي، الذي يصل اليوم الاثنين لمحطته الختامية، حيث ضم بطولة دبا كلاسيك ومصارعة الذراعين وبطولة الإمارات لبناء الأجسام، التي شهدت تنافساً محتدماً بين المشاركين، وتمكن اللاعب السوري رواد وليد الميمساني من نيل لقب بطل أبطال بطولة الإمارات لبناء الأجسام لفئة المواطنين والمقيمين، التي أقيمت أول من أمس بمسرح مركز الفجيرة الإبداعي بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتتويج الفائزين وعلى رأسهم الإماراتي عثمان أحمد الفائز بلقب فئة الماستر، بينما فاز في فئة الشباب المصري محمد إيهاب. وفاز البنغلاديشي رونجيت جاندارا بالذهبية، كما نال السريلانكي راجا كوماران ذهبية 80 كيلوغراماً، وفاز العراقي علي ناجي بوزن أعلى من 85 كيلوغراماً، وفي فئة بودي ستايل لوزن 85 كيلوغراماً فاز اللبناني ريشار روبير، وفي وزن 90 كيلوغراماً ظفر السوري رواد وليد الميمساني بالميدالية الذهبية، وفي وزن أكثر من 90 كيلوغراماً فاز الإيراني محمد مهدي محمد بالذهبية.

انطلاق

وانطلقت أمس الأحد بطولة دبا كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة واسعة لنخبة من اللاعبين المميزين بدنياً وجسمانياً.

وعبر خميس سالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته للمشاركة البارزة لأفضل اللاعبين والروح الإيجابية التي سادت أجواء البطولات، إضافة إلى الحضور الجماهيري المميز، مؤكداً أن المكاسب التي حققتها البطولة في النسخة الحالية تعزز الثقة وتحثهم على تضافر الجهود بتقديم الأفضل خلال النسخ المقبلة، ووصف الصريدي تقديم عدد من اللاعبين المواطنين الجدد مستويات فنية قوية بأنها تبعث على الفخر.

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