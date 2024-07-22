نادي العديد يطلق أولى جولات سباق يوم عهد الاتحاد للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق نادي العديد للرياضات البحرية، أولى جولات سباق يوم عهد الاتحاد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بدورته الأولى، وذلك أول من أمس في منطقة الصدر بأبوظبي.

وشهد السباق مشاركة 60 قارباً وأكثر من 160 متسابقاً وسط أجواء تنافسية وحماسية، توّجت بظفر المحمل «سلطان الخير» لمالكه ناصر سلطان المرزوقي والنوخذة محمد صالح الخرجي، وجاء في المركز الثاني المحمل «مودع» لمالكه ونوخذته عمر عبد الله الحمادي، فيما حلّ في المركز الثالث «حشيم» لمالكه مروان عبد الله المرزوقي والنوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي.

وأكد محمد راشد مصبح الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي العديد للرياضات البحرية، أن تسمية سباق يوم عهد الاتحاد تأتي في ضوء الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الـ18 من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد».

ولفت إلى أن السباق يأتي تأكيداً لمكانة الرياضات الشعبية في الدولة، والتي تعتبر منذ قيام الاتحاد إرثاً عريقاً يعكس التاريخ الإماراتي المشرف، ويحتفي بتقاليد وقيم الأجداد، وأعرب عن فخر نادي العديد بأن يكون جزءاً من رحلة الحفاظ على هذا التراث، وأن يكون من الجهات المساهمة في تشجيع الجيل الناشئ على المشاركة في سباقات القوارب الشراعية التي تجسد روح وأصالة الهوية الإماراتية.

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