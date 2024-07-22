إسماعيل القرقاوي: مستقبل مشرق ينتظر رياضة الإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تقدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة اعتماد تشكيله الجديد، متمنياً التوفيق والنجاح للمجلس في دورته الجديدة، مؤكداً أن رياضة الإمارات ينتظرها مستقبل مشرق بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وقال: إن مدينة دبي عززت مكانها ومكانتها كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط، بفضل سمعتها وشهرتها الدولية، واستقطابها كبريات البطولات الدولية والعالمية.

وأضاف: إن المجلس بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد حقق في السنوات الماضية طفرات كبيرة ونجاحات غير مسبوقة، وكان داعماً قوياً لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي اختتمت مؤخراً دورتها الثالثة والثلاثين. وتابع: إن اختيار خلفان جمعة بالهول صادف أهله، لما يتمتع به من تجارب وخبرات. واختتم تصريحه بتقديم الشكر إلى معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس السابق، على ما قدمه من جهود منذ تأسيس المجلس.

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