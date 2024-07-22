شراع الإمارات يحرز 5 ميداليات في المغرب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحرز منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث، 5 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضية واحدة، ومثلها برونزية، مع ختام منافسات الأسبوع الدولي البحري العشرين للمضيق والذي أسدل الستار على فعالياته في المغرب، أمس.

وخاض منتخبنا الوطني، التحدي الدولي في إطار خطط مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك لعناصر المنتخبات الوطنية وتطوير مهاراتهم.

وشارك منتخبنا بـ 6 عناصر ثلاث سيدات، وثلاثة لاعبين في منافسات القوارب الشراعية ألكا 4، وألكا 6، حيث نجح سفراؤنا في مقارعة أبرز المشاركين، الذين وصل عددهم إلى 100 متسابق ومتسابقة من 6 بلدان أوروبية وأفريقيا، إضافة إلى عدد من الأندية المغربية.

ونجح بطلنا المخضرم عادل خالد في الفوز بذهبية ألكا 6 ماسترز، متفوقاً على منافسه المباشر المغربي مروان حسني الذي نال الفضية، وأضاف إنجازاً ثانياً بعدما نال الميدالية الفضية في منافسات ألكا 6 ترتيب العموم خلف المتصدر المغربي عبد الرزاق الموستاتير.

وقدمت فتياتنا مستويات لافتة في الأسبوع البحري العشرين للمضيق، حيث حققت بطلتنا ضحى البشر ميداليتين ذهبية ألكا 6 بنات، وبرونزية ألكا 6 في ترتيب العموم، لتؤكد علو كعبها وتفوقها الكبير في مختلف المشاركات، فيما نجحت بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي في مواصلة نجاحاتها وتأكيد تميزها، محققة وبجدارة ذهبية منافسات ألكا 4 بنات.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالنتائج المشرفة لعناصر المنتخبات الوطنية في الأسبوع البحري العشرين للمضيق، مؤكداً أن المشاركة تأتي كمحطة إعداد مهمة للمشاركات الخارجية المقبلة، مثمناً دعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية البحرية.

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